Тертель: в Беларуси готовили серию терактов

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в республике подготавливали серию террористических актов.

11 сентября глава Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель сообщил, что ведомству известно о подготовки серии террористических актов на территории страны.

Тертель добавил, что террористические группы создаются в соседних Польше, Литве и Украине под руководством западных кураторов с учётом создания группировки войск Союзного государства.