Тертель: в Беларуси готовили серию терактов
2022-10-11
21:58
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в республике подготавливали серию террористических актов.
11 сентября глава Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель сообщил, что ведомству известно о подготовки серии террористических актов на территории страны.
Тертель добавил, что террористические группы создаются в соседних Польше, Литве и Украине под руководством западных кураторов с учётом создания группировки войск Союзного государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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