КГБ: Запад готовил в Украине 300 боевиков для захвата райцентра Беларуси
2022-10-11
22:00
Лидер КГБ Иван Тертель заявил о подготовленных в Украине террористов для захвата белорусского районного центра.
11 октября глава Комитета госбезопасности РБ Иван Тертель дал интервью российским журналистам, сообщив, что западные спецагенты на территории Украины вели подготовку трёхсот террористов с целью осуществления диверсий и терактов на территории белорусского государства.
Тертель подчёркивает, что ключевые анклавы террористов сконцентрированы в Украине, Литве и Польше, откуда боевики хотят скрытно направиться на территорию Беларуси для проведения серии терактов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»
Хлое Кардашьян сделали срочную операцию по удалению опухоли на лице
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Вупи Голдберг снимется в продолжении фильма из 1990-х «Действуй, сестра»
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации