КГБ: Запад готовил в Украине 300 боевиков для захвата райцентра Беларуси

Лидер КГБ Иван Тертель заявил о подготовленных в Украине террористов для захвата белорусского районного центра.

11 октября глава Комитета госбезопасности РБ Иван Тертель дал интервью российским журналистам, сообщив, что западные спецагенты на территории Украины вели подготовку трёхсот террористов с целью осуществления диверсий и терактов на территории белорусского государства.

Тертель подчёркивает, что ключевые анклавы террористов сконцентрированы в Украине, Литве и Польше, откуда боевики хотят скрытно направиться на территорию Беларуси для проведения серии терактов.