Лицо Мадонны сравнили с варёным яйцом после последних вмешательств

2022-10-11

22:08

Знаменитую на весь мир певицу Мадонну осуждают за опасные эксперименты со внешностью.

Американскую звезду сцены Мадонну давно ругают за опасные эксперименты со своей внешностью.

Певицу сравнили с вареным яйцом. 64-летняя знаменитость решила улучшить внешность, но общественность её стараний не оценила.

Последний ролик исполнительницы в соцсетях в пух и прах разнесла известная ведущая ТВ Лоррэйн Келли.

Представительница СМИ в шоке от того, как из красавицы Мадонна превратилась в что-то аморфное без определенных черт лица.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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