Лицо Мадонны сравнили с варёным яйцом после последних вмешательств

Знаменитую на весь мир певицу Мадонну осуждают за опасные эксперименты со внешностью.

Американскую звезду сцены Мадонну давно ругают за опасные эксперименты со своей внешностью.

Певицу сравнили с вареным яйцом. 64-летняя знаменитость решила улучшить внешность, но общественность её стараний не оценила.

Последний ролик исполнительницы в соцсетях в пух и прах разнесла известная ведущая ТВ Лоррэйн Келли.

Представительница СМИ в шоке от того, как из красавицы Мадонна превратилась в что-то аморфное без определенных черт лица.