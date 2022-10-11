Лицо Мадонны сравнили с варёным яйцом после последних вмешательств
2022-10-11
22:08
Знаменитую на весь мир певицу Мадонну осуждают за опасные эксперименты со внешностью.
Американскую звезду сцены Мадонну давно ругают за опасные эксперименты со своей внешностью.
Певицу сравнили с вареным яйцом. 64-летняя знаменитость решила улучшить внешность, но общественность её стараний не оценила.
Последний ролик исполнительницы в соцсетях в пух и прах разнесла известная ведущая ТВ Лоррэйн Келли.
Представительница СМИ в шоке от того, как из красавицы Мадонна превратилась в что-то аморфное без определенных черт лица.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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