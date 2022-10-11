Глава КБГ Тертель: коллективный Запад может применить ядерное оружие в Беларуси и России

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель оценил возможность использования странами Запада ядерного оружия в отношении Союзного государства.

Во вторник, 11 октября 2022 года, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель сообщил, что коллективный Запад рассматривает возможность применения тактического ядерного оружия в отношении Союзного государства.

Тертель также отметил, что на территории соседских Литвы, Польши и Украины осуществляется создание и подготовка террористической группы, всецело поддерживаемой западными странами.