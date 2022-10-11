Караташ: НАТО остановит конфликт Украины лишь принятием условий России

Отставной генерал ВС Турции Баязид Караташ утверждает, что лидер НАТО Йенс Столтенберг может положить конец украинскому кризису лишь на условиях Москвы.

11 октября экс-генерал вооружённых сил Турции Баязид Караташ дал интервью российским журналистам, где сообщил, что в настоящий момент конфронтация между военным блоком НАТО и Россией максимально усилена, что угрожает не только стабильности Украины как государства, но и всему нынешнему миру.

По мнению Караташа, для того, чтобы российская спецоперация прекратилась, главы коллективного Запада и стран Североатлантического альянса должны пойти на условия России, признав вхождение четырёх новых регионов в состав РФ и их выход из регулярного состава Украины.