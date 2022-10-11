Караташ: НАТО остановит конфликт Украины лишь принятием условий России
2022-10-11
22:11
Отставной генерал ВС Турции Баязид Караташ утверждает, что лидер НАТО Йенс Столтенберг может положить конец украинскому кризису лишь на условиях Москвы.
11 октября экс-генерал вооружённых сил Турции Баязид Караташ дал интервью российским журналистам, где сообщил, что в настоящий момент конфронтация между военным блоком НАТО и Россией максимально усилена, что угрожает не только стабильности Украины как государства, но и всему нынешнему миру.
По мнению Караташа, для того, чтобы российская спецоперация прекратилась, главы коллективного Запада и стран Североатлантического альянса должны пойти на условия России, признав вхождение четырёх новых регионов в состав РФ и их выход из регулярного состава Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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