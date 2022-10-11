Четыре разрушенные подстанции во Львове будут восстанавливать несколько месяцев
2022-10-11
22:18
Во время всеукраинского телемарафона мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что в городе повреждены четыре подстанции. По его словам, их придется восстанавливать месяцами.
Мэр пояснил, что эти подстанции играли важную роль для электроснабжения города. Сейчас во Львове вводятся альтернативные возможности для подачи воды и тепла в дома. В частности, работают дизель-генераторы.
Часть города по-прежнему остается без света, во многих районах нет воды. В российском Минобороны сообщили о выполнении целей массированного удара.
Опубликовано: Светлана Репина
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