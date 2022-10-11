В Литве обсуждают введение продуктовых карточек

Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки из-за роста цен. Это предложение прозвучало в эфире радио Žinių.

Сегаловичене уточнила, что речь идет о карточках для детей. По ее мнению, это позволило бы семьям с детьми ежемесячно получать определенную финансовую помощь для покупки продуктов питания.

Ирена Сегаловичене напомнила, что цены на продовольствие в стране выросли более чем на 30%. Она отметила, что это максимальный показатель в еврозоне. Предлагаемую меру она назвала простой, но конкретной.