Fox News: Байдена ждут проблемы из-за слов о Путине и росте цен на газ в США
2022-10-11
22:36
Телеканал Fox News выпустил репортаж, в котором рассказал, почему в ноябрьских выборах новых представителей Конгресса США победят республиканцы.
Официальный представитель американского Конгресса Мэтт Горман выступил на канале Fox New, где заявил, что Джо Байден столкнётся с проблемами из-за своих частых заявлений о том, что Владимир Путин якобы ответственен за рост стоимости газа, бензина и цен в целом на территории США.
По мнению Гормана, из-за постоянного перекладывания ответственности Байденом за свои ошибки на Путина республиканская партия широко использует риторику о том, что Джо Байден некомпетентен для дальнейшего нахождения на посту президента Соединённых Штатов. Мэтт Горман уверен, что по этой причине демократы как минимум проиграют республиканцам ноябрьские выборы в Конгресс.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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