Матвиенко раскрыл секрет популярности SHAMAN

2022-10-11

22:50

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко поведал о том, как Ярославу Дронову (SHAMAN) удалось стать таким популярным.

Продюсер Игорь Матвиенко убеждён, что залог популярности певца Ярослава Дронова (SHAMAN) - его патриотические песни.

Продюсер считает исполнителя талантливым и уверен, что тот мог бы сделать патриотическую музыку популярной.

В беседе с Телеграм-каналом "Звездач" Матвиенко заявил: "За 20 с лишним лет я впервые такое наблюдаю, чтобы патриотическая песня так зашла в народ".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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