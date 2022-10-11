Матвиенко раскрыл секрет популярности SHAMAN

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко поведал о том, как Ярославу Дронову (SHAMAN) удалось стать таким популярным.

Продюсер Игорь Матвиенко убеждён, что залог популярности певца Ярослава Дронова (SHAMAN) - его патриотические песни.

Продюсер считает исполнителя талантливым и уверен, что тот мог бы сделать патриотическую музыку популярной.

В беседе с Телеграм-каналом "Звездач" Матвиенко заявил: "За 20 с лишним лет я впервые такое наблюдаю, чтобы патриотическая песня так зашла в народ".