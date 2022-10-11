Матвиенко раскрыл секрет популярности SHAMAN
2022-10-11
22:50
Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко поведал о том, как Ярославу Дронову (SHAMAN) удалось стать таким популярным.
Продюсер Игорь Матвиенко убеждён, что залог популярности певца Ярослава Дронова (SHAMAN) - его патриотические песни.
Продюсер считает исполнителя талантливым и уверен, что тот мог бы сделать патриотическую музыку популярной.
В беседе с Телеграм-каналом "Звездач" Матвиенко заявил: "За 20 с лишним лет я впервые такое наблюдаю, чтобы патриотическая песня так зашла в народ".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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