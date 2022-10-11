Кирби: США поставят Украине восемь ЗРК NASAMS
2022-10-11
22:56
Советник Джо Байдена Джон Кирби утверждает, что восемь ракетных установок NASAMS будут переданы Киеву Вашингтоном.
Поздно вечером 11 октября советник Байдена по нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что Пентагон намеревается перебросить в Украину восемь единиц ракетных комплексов NASAMS норвежского производства, два из которых будут доставлены Киеву уже в ближайшие дни, а остальные поступят на службу ВСУ позднее.
Система NASAMS является зенитно-ракетным комплексом, который может использоваться как для ударов по целям противника, так и в качестве системы противовоздушной обороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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