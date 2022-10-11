Глава КГБ Беларуси заявил, что Запад обсуждает применение ядерного оружия против республики

Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что страны Запада рассматривают возможность применения ядерного оружия в отношении страны и ее союзников.

Тертель уточнил, что Запад не может позволить себе проиграть в украинском конфликте, поэтому создает группировки для прямой агрессии в отношении Беларуси.

По словам главы КГБ, в Польше, Литве и на Украине уже создаются группы для совершения терактов на белорусской территории. Их поддерживают западные спецслужбы, а в финансировании участвует ЦРУ.