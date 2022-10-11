Илон Маск отказался быть посредником между Россией и Украиной

2022-10-11

23:21

Один из пользователей Twitter задал Илону Маску вопрос о возможном участии в переговорах между Россией и Украиной. Миллиардер ответил, что в его посредничестве нет смысла.

Маск пояснил, что при нынешней позиции сторон переговоры бессмысленны, как и его участие в них в качестве посредника. По его словам, между российскими и украинскими требованиями нет никаких точек соприкосновения.

Ранее в издании Vice появилась статья о том, что Илон Маск разговаривал с Владимиром Путиным по телефону, после чего призвал к мирному урегулированию украинского конфликта. Однако бизнесмен опроверг эту информацию.

Опубликовано: Светлана Репина







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: