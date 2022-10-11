Илон Маск отказался быть посредником между Россией и Украиной
2022-10-11
23:21
Один из пользователей Twitter задал Илону Маску вопрос о возможном участии в переговорах между Россией и Украиной. Миллиардер ответил, что в его посредничестве нет смысла.
Маск пояснил, что при нынешней позиции сторон переговоры бессмысленны, как и его участие в них в качестве посредника. По его словам, между российскими и украинскими требованиями нет никаких точек соприкосновения.
Ранее в издании Vice появилась статья о том, что Илон Маск разговаривал с Владимиром Путиным по телефону, после чего призвал к мирному урегулированию украинского конфликта. Однако бизнесмен опроверг эту информацию.
Опубликовано: Светлана Репина
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