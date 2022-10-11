Саудовская Аравия сократит добычу нефти, несмотря на давление США
2022-10-11
23:27
Саудовская Аравия не будет откладывать решение о сокращении добычи нефти, несмотря на активное противодействие со стороны США.
The Wall Street Jornal со ссылкой на свои информированные источники сообщает, что несмотря на призывы администрации Байдена к странам Персидского залива отложить решение о сокращении добычи нефти, Саудовская Аравия свое решение менять не намерена.
Страны ОПЕК+ на своей первой после пандемии встрече приняли совместное решение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки в связи с "непредсказуемой ситуацией на рынке".
Согласно источникам The Wall Street Jornal принц Саудовской Аравии увидел в стремлении западных стран установить потолок цен на углеводороды прямую угрозу для себя и других нефтедобывающих стран.
Опубликовано: Максим Алексеев
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