Госдепартамент США заявил о необходимости мирного диалога между Россией и Украиной
2022-10-11
23:27
Глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только путем мирного диалога между Москвой и Киевом.
По словам Прайса, первым шагом к таким переговорам могло бы стать прекращение обстрелов Украины. При этом он подчеркнул, что диалог должен происходить между российской и украинской сторонами, а не между Россией и Западом.
Ранее в Белом доме указали на тол, что Соединенные Штаты заинтересованы в мирном урегулировании конфликта и не собираются отправлять своих военных на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина
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