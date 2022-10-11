Госдепартамент США заявил о необходимости мирного диалога между Россией и Украиной

2022-10-11

23:27

Глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только путем мирного диалога между Москвой и Киевом.

По словам Прайса, первым шагом к таким переговорам могло бы стать прекращение обстрелов Украины. При этом он подчеркнул, что диалог должен происходить между российской и украинской сторонами, а не между Россией и Западом.

Ранее в Белом доме указали на тол, что Соединенные Штаты заинтересованы в мирном урегулировании конфликта и не собираются отправлять своих военных на Украину. 

Опубликовано: Светлана Репина







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