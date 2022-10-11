Украина сообщила о новом обмене военнопленными с Россией
2022-10-11
23:29
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о новом обмене военнопленными с Россией.
11 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своих социальных сетях заявил, что Киев организовал новый обмен военнопленными с Москвой, в результате которого удалось вернуть 32 солдата ВСУ, а также тело гражданина Израиля Дмитрия Фиалка, известного по позывному «Шип».
Ермак отметил, что многие из пленённых солдат, сержантов и офицеров украинской армии в местах, где проходили самые ожесточённые бои, и впоследствии возращённые в ходе состоявшегося обмена между Украиной и Россией, долгое время считались без вести пропавшими.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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