Байден назвал Путина рациональным лидером России
2022-10-11
23:38
Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина рациональным лидером России, просчитавшимся на Украине.
11 октября президент Соединённых Штатов Джо Байден в своём эксклюзивном интервью для американского ТВ-канала CNN заявил, что Владимир Путин является рациональным лидером России, объединившим всех русскоязычных людей.
Однако Байден также отметил, что Путин «просчитался» в Украине, думая, «что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом Матери-России», однако в реальности всё вышло иначе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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