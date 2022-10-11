Байден назвал Путина рациональным лидером России

2022-10-11

23:38

Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина рациональным лидером России, просчитавшимся на Украине.

11 октября президент Соединённых Штатов Джо Байден в своём эксклюзивном интервью для американского ТВ-канала CNN заявил, что Владимир Путин является рациональным лидером России, объединившим всех русскоязычных людей.

Однако Байден также отметил, что Путин «просчитался» в Украине, думая, «что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом Матери-России», однако в реальности всё вышло иначе.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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