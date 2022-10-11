Венгрия задумалась о переходе на евро из-за сильного падения своей валюты
2022-10-11
23:46
Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что может рассмотреть возможность присоединиться к механизму обменного курса, который фиксирует валюту страны в определенном диапазоне по отношению к евро.
По словам Варги, присоединение к еврозоне может сделать экономику Венгрии более конкурентоспособной. Ранее венгерские власти придерживались абсолютно иной позиции по поводу перехода на евро.
Комментарии Варги последовали за падением форинта до рекордного уровня. В этом году валюта снизилась более чем на 13%, что показав третий худший результатом на развивающихся рынках после аргентинского песо и турецкой лиры.
Опубликовано: Светлана Репина
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