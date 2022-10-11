Умерла актриса Анджела Лэнсбери – звезда сериала «Она написала убийство»
2022-10-11
23:52
В возрасте 96 лет умерла англо-американская актриса Анджела Лэнсбери, получившая известность благодаря роли Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство».
Во вторник, 11 октября 2022 года, американский журнал People сообщило о смерти девяносто шестилетней англо-американской актрисы Анджела Лэнсбери, удостоенная в 2013 году премии «Оскар» за более чем семидесятилетний вклад в развитие кинематографа.
Лэнсбери запомнилась зрителям по сериалам и фильмам «Она написала убийство», «Портрет Дориана Грея», «Смерть на Ниле» и ряду других кинокартин благодаря которым была неоднократно номинирована на «Оскар» и «Эмми», а также шесть раз становилась лауреатом «Золотого глобуса» и пять раз удостаивалась высшей американской театральной премии «Тони».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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