Вупи Голдберг снимется в продолжении фильма из 1990-х «Действуй, сестра»

Через 30 лет после выхода первых двух фильмов «Действуй, сестра» Вупи Голдберг планирует сняться в следующем эпизоде. Она снов сыграет Делорес Ван Картье, известную как монахиня Мэри Кларенс.

Голдбер считает, что сейчас самое подходящее время для выхода этого фильма. Она говорит, что мир переживает непростые времена и людям нужны развлечения.

Несмотря на то, что слухи о съемках «Действуй сестра-3» появились уже давно, реальная работа над проектом начинается только сейчас. Голдберг планирует получить сценарий уже в этом месяце, а значит, фильм может выйти к концу следующего года.