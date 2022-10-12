На Гавайях нашли звезду сериала «Дни нашей жизни» Джеймса Ластовича, объявленого пропавшим
2022-10-12
00:22
Джеймс Ластович и Невин Диздари отдыхали в отеле на Гавайях. 10 октября они должны были вылететь в Лос-Анджелес, но на борту самолета их не оказалось. Хозяйка отеля рассказала, что молодые люди собирались в поход по национальному парку Коки.
Ночью они не вернулись в отель, где находились их вещи. Родственники Джеймса и Невин подняли тревогу и привлекли к поискам полицию.
Сестра Диздари Эмма опубликовала пост, в котором рассказала, что Джеймс и Невин нашлись. С ними все в порядке, они просто заблудились во время похода.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»
Хлое Кардашьян сделали срочную операцию по удалению опухоли на лице
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Вупи Голдберг снимется в продолжении фильма из 1990-х «Действуй, сестра»
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации