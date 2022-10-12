На Гавайях нашли звезду сериала «Дни нашей жизни» Джеймса Ластовича, объявленого пропавшим

Джеймс Ластович и Невин Диздари отдыхали в отеле на Гавайях. 10 октября они должны были вылететь в Лос-Анджелес, но на борту самолета их не оказалось. Хозяйка отеля рассказала, что молодые люди собирались в поход по национальному парку Коки.

Ночью они не вернулись в отель, где находились их вещи. Родственники Джеймса и Невин подняли тревогу и привлекли к поискам полицию.

Сестра Диздари Эмма опубликовала пост, в котором рассказала, что Джеймс и Невин нашлись. С ними все в порядке, они просто заблудились во время похода.