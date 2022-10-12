Disney откладывает выпуск «Блэйда», «Дэдпула-3», «Фантастической четверки» и других крупных проектов Marvel

Сроки выхода нескольких фильмов Marvel перенесены компанией Marvel. «Блэйд» выйдет в сентябре 2024 года, на год позже, чем планировалось.

Выход «Дэдпула-3» перенесен на 2 месяца на ноябрь 2024 года, «Фантастическая четверка» - на полгода на февраль 2025 года.

Недавно стало известно, что «Блэйд» остался без режиссера, поскольку Бассам Тарик вышел из проекта. Задержка с этим фильмом отразилась и на остальных.

Задержка «Мстителей: Секретные войны» означает, что фанаты больше не увидят два фильма «Мстители» в один и тот же год. Вместо этого между фильмами придется ждать год, как в «Мстителях: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» в 2018 и 2019 годах.