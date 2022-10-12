Ученые обеспокоены быстрым распространением нового штамма коронавируса XBB
2022-10-12
00:41
Новый вариант коронавируса, получивший название XBB, может оказаться наиболее сложным с точки зрения иммунной защиты. Этот штамм сейчас быстро распространяется в Азии.
Штамм XBB вызывает небольшой всплеск случаев заболевания в таких странах, как Бангладеш и Сингапур. Последний регистрировал в среднем около 5500 случаев в день за последнюю неделю по сравнению со средним показателем в 2000 случаев месяц назад.
XBB объединяет два разных штамма Omicron. Из-за сочетания мутаций других штаммов он лучше уклоняется от иммунитета, чем предыдущие варианты вируса, и это создает проблемы с лечением моноклональными антителами.
Опубликовано: Светлана Репина
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