Ученые обеспокоены быстрым распространением нового штамма коронавируса XBB

Новый вариант коронавируса, получивший название XBB, может оказаться наиболее сложным с точки зрения иммунной защиты. Этот штамм сейчас быстро распространяется в Азии.

Штамм XBB вызывает небольшой всплеск случаев заболевания в таких странах, как Бангладеш и Сингапур. Последний регистрировал в среднем около 5500 случаев в день за последнюю неделю по сравнению со средним показателем в 2000 случаев месяц назад.

XBB объединяет два разных штамма Omicron. Из-за сочетания мутаций других штаммов он лучше уклоняется от иммунитета, чем предыдущие варианты вируса, и это создает проблемы с лечением моноклональными антителами.