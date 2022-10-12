Результаты эксперимента НАСА по защите Земли от астероидов превзошли все ожидания

НАСА удалось изменить орбиту астероида Диморфоса при помощи космического корабля-самоубийцы. Это означает, что если Земле будет угрожать столкновение с астероидом, катастрофц можно будет предотвратить.

По данным НАСА, после столкновения с космическим кораблем DART орбита астероида вокруг более крупного тела Дидимоса изменилась на 32 минуты. Чтобы испытание было успешным, требовался показатель не менее 73 секунд.

Администратор НАСА Билл Нельсон говорит, это переломный момент для планетарной защиты и для всего человечества. Он утверждает, что опасный астероид можно будет увидеть заранее и принять соответствующие меры.