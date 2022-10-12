В следующем году австралийцам придется платить за электроэнергию на треть больше
2022-10-12
01:12
В ходе саммита по вопросам энергетики генеральный директор компании Alinta Energy Джефф Даймери сообщил, что в следующем году электроэнергия в Австралии может подорожать на 35%.
Он пояснил, что такие данные были получены в результате моделирования ценообразования. При этом Даймери отметил, что 35% - это минимальное ожидаемое подорожание.
Гендиректор Alinta Energy подчеркнул, что на данный момент австралийские власти не предпринимают никаких действий для решения этой проблемы. Вместе с тем для перехода на возобновляемые источники электроэнергии стране предстоит провести масштабные работы.
Опубликовано: Светлана Репина
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