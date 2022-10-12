Внук Пугачевой Никита Пресняков ушел за границу пешком
2022-10-12
01:20
По информации издания «Известия», внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков находится за пределами России. Сообщается, что он пешком пересек эстонскую границу.
Никита Пресняков покинул Россию 24 сентября. До этого появилась информация о том, что ему вручили повестку в военкомат в связи с частичной мобилизацией. Однако сам Никита заявил, что это неправда.
Сейчас стало известно, что Пресняков-младший перешел границу с Эстонией в Ивангороде. У него есть гражданство Литвы, поэтому с визой проблем не возникло.
Ранее Алла Пугачева поддержала своего мужа Максима Галкина, объявленного в России иноагентом, а после этого уехала вместе с детьми в Израиль.
Опубликовано: Светлана Репина
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