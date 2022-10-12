Внук Пугачевой Никита Пресняков ушел за границу пешком

2022-10-12

01:20

По информации издания «Известия», внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков находится за пределами России. Сообщается, что он пешком пересек эстонскую границу.

Никита Пресняков покинул Россию 24 сентября. До этого появилась информация о том, что ему вручили повестку в военкомат в связи с частичной мобилизацией. Однако сам Никита заявил, что это неправда.

Сейчас стало известно, что Пресняков-младший перешел границу с Эстонией в Ивангороде. У него есть гражданство Литвы, поэтому с визой проблем не возникло. 
Ранее Алла Пугачева поддержала своего мужа Максима Галкина, объявленного в России иноагентом, а после этого уехала вместе с детьми в Израиль.

Опубликовано: Светлана Репина







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