Внук Пугачевой Никита Пресняков ушел за границу пешком

По информации издания «Известия», внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков находится за пределами России. Сообщается, что он пешком пересек эстонскую границу.

Никита Пресняков покинул Россию 24 сентября. До этого появилась информация о том, что ему вручили повестку в военкомат в связи с частичной мобилизацией. Однако сам Никита заявил, что это неправда.

Сейчас стало известно, что Пресняков-младший перешел границу с Эстонией в Ивангороде. У него есть гражданство Литвы, поэтому с визой проблем не возникло.

Ранее Алла Пугачева поддержала своего мужа Максима Галкина, объявленного в России иноагентом, а после этого уехала вместе с детьми в Израиль.