Замглавы Минфина РФ рассказал, почему нельзя хранить сбережения в криптовалюте
2022-10-12
01:35
Заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев предупредил об опасности хранения сбережений в криптовалюте, а также назвал возможные риски.
В эфире радио «Москва FM» Моисеев сказал, что криптовалюты не являются активом и не имеют обязанной стороны. По его словам, основными рисками являются технологические нюансы и динамика котировок.
Вместе с тем замминистра допускает использование криптовалюты для проведения расчетов, когда другие варианты недоступны из-за санкций. Но он отмечает возможные проблемы с прозрачностью транзакций, проводимых через иностранную инфраструктуру.
Опубликовано: Светлана Репина
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