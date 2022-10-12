Путин объяснил, зачем ОПЕК сократила добычу нефти

Во время встречи с правителем ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном президент России Владимир Путин заявил, что действия ОПЕК+ и российской стороны по сокращению нефтедобычи направлены на стабилизацию мировых рынков.

По его словам, целью этой меры не было создание сложностей каким-либо странам. Путин пояснил, что задача заключалась в нормализации ситуации для производителей и потребителей энергоресурсов.

Ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. В США выразили недовольство таким решением, поскольку оно означает рост цен.