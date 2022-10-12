Активисты ворвались на заседание МВФ и потребовали отменить все долги

Во время конференции Международного валютного фонда, проходившего в Вашингтоне, сессия по реструктуризации государственных долгов была прервана активистами.

Они принесли с собой баннер и скандировали лозунги, называя МВФ и Всемирный банк колониальными организациями и требуя отмены всех долгов. Выступление активистов продолжалось около минуты, после чего их вывели из зала сотрудники службы безопасности.

Государственный долг США превысил 31 трлн долларов. Из них около 24 трлн долларов страна должна частными лицам. Нынешний показатель госдолга стал максимальным за всю историю Соединенных Штатов.