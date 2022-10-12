В Минэнерго Украины сообщили о повреждении 30% энергетической инфраструктуры страны

Глава Минэнергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российским ракетными ударами было повреждено около трети всей энергетической инфраструктуры страны.

Вместе с тем министр подчеркнул, что украинская энергосистема стабильна. По его словам, для защиты инфраструктуры Украине необходимы системы защиты воздушного пространства, которые могут предоставить западные партнеры.

Ранее украинские власти призвали население сократить потребление электроэнергии. Это необходимо для восстановления инфраструктуры. По словам Галущенко, сейчас рассматривается возможность поставок дополнительной энергии из Европы.