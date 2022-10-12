В Минэнерго Украины сообщили о повреждении 30% энергетической инфраструктуры страны
2022-10-12
01:54
Глава Минэнергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российским ракетными ударами было повреждено около трети всей энергетической инфраструктуры страны.
Вместе с тем министр подчеркнул, что украинская энергосистема стабильна. По его словам, для защиты инфраструктуры Украине необходимы системы защиты воздушного пространства, которые могут предоставить западные партнеры.
Ранее украинские власти призвали население сократить потребление электроэнергии. Это необходимо для восстановления инфраструктуры. По словам Галущенко, сейчас рассматривается возможность поставок дополнительной энергии из Европы.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»
Боррель: НАТО могло не выполнить некоторые свои обещания России
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Ученые нашли галактическое кладбище в Млечном Пути
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации