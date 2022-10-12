Космическая технология НАСА позволяет заряжать электромобили за 5 минут
2022-10-12
02:05
Исследователи обнаружили, что технология НАСА, разработанная для использования на Международной космической станции, также может применяться для очень быстрой зарядки электромобилей.
Сложный метод охлаждения, который был разработан, чтобы помочь некоторым электрическим системам в космосе поддерживать надлежащую температуру, может обеспечить почти в пять раз больший ток, чем другие зарядные устройства.
Сейчас время зарядки электромобилей варьируется от менее 20 минут на некоторых общественных станциях быстрой зарядки до дней или часов при использовании домашних зарядных устройств.
НАСА утверждает, что новая система теплопередачи может сократить время зарядки на зарядных станциях до 5 минут.
Опубликовано: Светлана Репина
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