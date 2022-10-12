Археологи нашли в Болгарии древнеримский холодильник с мясом внутри
2022-10-12
02:20
Во время раскопок в древнеримском военном лагере в Болгарии археологи нашли устройство для хранения продуктов. По информации издания Science in Poland, древний холодильник сделан из керамических тарелок.
Внутри обнаружены осколки посуды, следы вареного мяса, кости животных. Исследователи нашли также часть небольшой кости. По мнению ученых, она использовалась для уничтожения насекомых.
Археологи выяснили, что римский лагерь был построен в I веке, а с середины V века здесь размещались римские новобранцы. Здесь же нашли монеты, остатки стен, приспособления для ткачества и ловли рыбы.
Опубликовано: Светлана Репина
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