В Китае нашли в шести древних городах, расположенных друг под другом, более 6 000 артефактов
2022-10-12
02:29
People’s Online Daily сообщает, что в китайском Кайфэне археологи обнаружили шесть древних городов, расположенных друг под другом. При разливе реки Хуанхэ их покрывали грязь и песок.
В древних городах найдено более 6 000 артефактов. Среди них были большие каменные фрески времен династии Сун (960–1276 гг.). На них обнаружены морские коньки, журавли, облака и другие символические изображения.
Это самые большие фрески из найденных до сих пор, причем археологи еще не полностью раскопали их. Среди других находок – золото, нефрит, керамика, фарфор.
Опубликовано: Светлана Репина
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