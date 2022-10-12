В Китае нашли в шести древних городах, расположенных друг под другом, более 6 000 артефактов

People’s Online Daily сообщает, что в китайском Кайфэне археологи обнаружили шесть древних городов, расположенных друг под другом. При разливе реки Хуанхэ их покрывали грязь и песок.

В древних городах найдено более 6 000 артефактов. Среди них были большие каменные фрески времен династии Сун (960–1276 гг.). На них обнаружены морские коньки, журавли, облака и другие символические изображения.

Это самые большие фрески из найденных до сих пор, причем археологи еще не полностью раскопали их. Среди других находок – золото, нефрит, керамика, фарфор.