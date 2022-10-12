В Калифорнии нашли таинственную лодку времен Второй мировой войны
2022-10-12
02:58
Во время засухи на дне озера в Центральной Калифорнии нашли «лодку-призрак» времен Второй мировой войны. Судя по маркировке 31-17, она принадлежала к авианосцу «Монровия».
Этот корабль служил штабом Джорджа Паттона во время вторжения на Сицилию во время Второй мировой войны. Также на борту в то время был Дуайт Д. Эйзенхауэр, будущий генерал и будущий президент США.
Лодка затонула на мелководье во время вторжения на Тараву во время Второй мировой войны и позже была спасена. Однако до сих пор непонятно, как она оказалась в калифорнийском озере. Этим вопросом планируют заняться исследователи.
Опубликовано: Светлана Репина
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