Китайский дипломат показал, как США собирались захватить семь стран за пять лет

В Twitter появился пост представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, посвященный планам Пентагона в начале 2000-х годов. Дипломат опубликовал видео выступления отставного американского генерала Уэсли Кларка в 2007 году.

В Клубе Содружества Калифорнии генерал рассказывает о секретном плане Министерства обороны США, о котором ему рассказал знакомый из Генштаба. Суть этого плана заключалась в ликвидации правительств семи стран, а на реализацию плана отводилось 5 лет.

Кларк назвал страны, о которых шла речь. Это были Иран, Ирак, Ливан, Судан, Сирия, Сомали и Ливия.