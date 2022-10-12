Китайский дипломат показал, как США собирались захватить семь стран за пять лет
2022-10-12
03:05
В Twitter появился пост представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, посвященный планам Пентагона в начале 2000-х годов. Дипломат опубликовал видео выступления отставного американского генерала Уэсли Кларка в 2007 году.
В Клубе Содружества Калифорнии генерал рассказывает о секретном плане Министерства обороны США, о котором ему рассказал знакомый из Генштаба. Суть этого плана заключалась в ликвидации правительств семи стран, а на реализацию плана отводилось 5 лет.
Кларк назвал страны, о которых шла речь. Это были Иран, Ирак, Ливан, Судан, Сирия, Сомали и Ливия.
Опубликовано: Светлана Репина
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