НАТО заявляет о секретном ответе не возможное применение ядерного оружия Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет заранее раскрывать, каким будет ответ на возможное применение российской стороной ядерного оружия на Украине.

Он отметил, что на данный момент никаких изменений в ядерной политике России не наблюдается. Однако НАТО сохранит бдительность и не расскажет заранее, какой ответ последует в случае использования ядерного оружия.

Столтенберг подчеркнул, что последствия таких действий будут весьма серьезными, и Россия знает об этом. Он также признал, что победа РФ в украинском конфликте создает огромные риски для союзников Альянса.