Новая Зеландия хочет ввести налог на метеоризм коров и овечью мочу

Новая Зеландия предложила облагать налогом загрязняющие газы, выделяемые телесными функциями 36 млн коров и овец в стране. Это будет первый в мире налог на коровью отрыжку и метеоризм, а также овечью мочу.

Этот шаг был немедленно осужден мощным сельскохозяйственным сектором страны. Фермеры предупредили, что это может нанести ущерб внутреннему производству продуктов питания.

Президент группы Federated Farmers Эндрю Хоггард сказал, что такой налог заставит фермеров продавать свои фермы «так быстро, что вы даже не услышите, как собаки лают в кузове пикапа, когда они отъезжают».

Но премьер-министр Джасинда Ардерн утверждает, что сбор поддержит сельскохозяйственный сектор Новой Зеландии, поскольку все деньги будут направлены на новые технологии, отраслевые исследования и поощрительные выплаты фермерам.