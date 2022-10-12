НАСА успешно изменило траекторию полета астероида

Миссия зонда DART прошла успешно, сообщает НАСА. После того, как зонд столкнулся с астероидом Диморфос, его орбита изменилась, таким образом, по мнению ученых, человечество впервые в истории доказало, что может эффективно защищать Землю.

Центр управления Лабораторией прикладной физики Университета Джона Хопкинса в Мэриленде сообщил об успехе миссии в ночь с 26 на 27 сентября. Это случилось после того, как зонд DART попал со скоростью менее 24 тысяч. км/ч в Диморфос, который является спутником более крупного астероида Дидимос.

Беспилотный зонд DART имел размеры 1,8 х 1,9 х 2,6 метра и вес около 550 кг. Он был запущен в космос ракетой Falcon 9 в ноябре 2021 года.

НАСА объявило, что миссия прошла успешно. После двухнедельного сбора данных члены космического агентства сообщили, что Диморфос совершает оборот вокруг Дидимоса за 11 часов 23 минуты. Таким образом, время сократилось на 32 минуты. Запас погрешности составляет примерно две минуты.

"Эта миссия показывает, что НАСА пытается быть готовым ко всему, что подбрасывает нам Вселенная. Я считаю, что НАСА доказало, что мы серьезные защитники планеты", — сказал администратор НАСА Билл Нельсон.

"Каждый день мы получаем и анализируем новые данные. Благодаря этому астрономы смогут лучше оценить, смогут ли и каким образом в будущем миссии, подобные DART, защитить Землю от астероида, который направится прямо на нас", - сказала Лори Глейз, директор отдела планетарных наук НАСА.

Американские ученые в настоящее время работают над анализом эффективности передачи импульса DART астероиду. Зонд врезался в астероид на скорости более 22,5 тысячи км/ч.

"DART предоставил нам захватывающие данные как о свойствах астероида, так и об эффективности кинетического ударного элемента как средства защиты планеты", — сказала Нэнси Чабот из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса.

Успешное испытание по перенаправлению астероида было проведено примерно в 11 миллионах километров от Земли.