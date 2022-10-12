США ускоряют поставки на Украину ЗРК NASAMS
2022-10-12
06:18
После встречи G7 официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что Соединенные Штаты ускорят поставки передовых систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину, сообщает Reuters.
Система NASAMS используется для защиты городов от крылатых ракет, в частности, также в Вашингтоне.
"Соединенные Штаты ускорят поставки передовых систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину", — заявил во вторник, 11 октября, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Как отмечает корреспондент Reuters, "именно такая система защищает воздушное пространство над американской столицей".
NASAMS — норвежско-американский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности. Защищает от атак беспилотных летательных аппаратов (дронов), вертолетов, самолетов и маневрирующих ракет. В Соединенных Штатах несколько NASAMS используются для защиты воздушного пространства над Вашингтоном и особенно вокруг Белого дома.
Заявление Белого дома последовало за обращением Владимира Зеленского после встречи. Президент Украины обратился к странам G7, в том числе США, с просьбой предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Вскоре после этого выступления Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом.
В конце июня США объявили, что поставят Украине две системы NASAMS. В сентябре также объявили о закупке еще четырех, которые должны быть поставлены примерно через год.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»
Китайский дипломат показал, как США собирались захватить семь стран за пять лет
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
В Калифорнии нашли таинственную лодку времен Второй мировой войны
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации