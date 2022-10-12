США ускоряют поставки на Украину ЗРК NASAMS

После встречи G7 официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что Соединенные Штаты ускорят поставки передовых систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину, сообщает Reuters.

Система NASAMS используется для защиты городов от крылатых ракет, в частности, также в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты ускорят поставки передовых систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину", — заявил во вторник, 11 октября, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как отмечает корреспондент Reuters, "именно такая система защищает воздушное пространство над американской столицей".

NASAMS — норвежско-американский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности. Защищает от атак беспилотных летательных аппаратов (дронов), вертолетов, самолетов и маневрирующих ракет. В Соединенных Штатах несколько NASAMS используются для защиты воздушного пространства над Вашингтоном и особенно вокруг Белого дома.

Заявление Белого дома последовало за обращением Владимира Зеленского после встречи. Президент Украины обратился к странам G7, в том числе США, с просьбой предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Вскоре после этого выступления Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом.

В конце июня США объявили, что поставят Украине две системы NASAMS. В сентябре также объявили о закупке еще четырех, которые должны быть поставлены примерно через год.