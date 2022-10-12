Финны раскупили в аптеках все запасы таблеток с йодом от радиации

Министерство здравоохранения Финляндии пересмотрело свои рекомендации по использованию йода в радиационных аварийных ситуациях.

Согласно последним рекомендациям, каждый гражданин в возрасте до 40 лет должен запастись таблетками с этим элементом. Всего через несколько минут после этого решения препарат исчез из аптек, а сайт главной аптечной сети страны рухнул от перегрузки.

Новые рекомендации по таблеткам йода были опубликованы Министерством здравоохранения и социальных дел как в пресс-релизе, так и на пресс-конференции.

"Мы надеемся, что люди моложе 40 лет позаботятся о том, чтобы в их домах было достаточно планшетов, и в достаточном количестве", — сказала глава отдела закупок ведомства Танели Пуумалайнен.

Чиновники также заверили, что следят за наличием препарата в аптеках и уверяют, что проблем с покупкой не возникнет.

Местная пресса и радио быстро огласили новую рекомендацию министерства.

"Таблетки разошлись за считанные минуты", — сказал фармацевт одной из аптек в центре Хельсинки. Днем многие жители безуспешно бродили по городу в поисках таблеток.

Крупнейшая аптечная сеть страны, интернет-магазин которой не выдержал перегрузок, не получила заблаговременной информации о новой рекомендации для жителей, пишет крупнейшая финская ежедневная газета Helsingin Sanomat.

"Нам удалось лучше донести эту информацию, а коммуникация в министерстве нуждается в улучшении", - признала эксперт министерства Элина Асола.

По ее словам, чиновники были убеждены, что финны снабжали себя медикаментами еще зимой и весной, то есть после начала конфликта на Украине.

Согласно новым рекомендациям, люди в возрасте от 3 до 40 лет должны принимать йод в ситуации повышенной радиации и по четкой рекомендации соответствующих органов. Предыдущие национальные рекомендации, которые также охватывают пожилых людей, были выпущены в 2002 году.

Ожидается, что таблетки йода вернутся в отечественные аптеки в октябре, говорят чиновники.