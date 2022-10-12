Финны раскупили в аптеках все запасы таблеток с йодом от радиации
2022-10-12
06:43
Министерство здравоохранения Финляндии пересмотрело свои рекомендации по использованию йода в радиационных аварийных ситуациях.
Согласно последним рекомендациям, каждый гражданин в возрасте до 40 лет должен запастись таблетками с этим элементом. Всего через несколько минут после этого решения препарат исчез из аптек, а сайт главной аптечной сети страны рухнул от перегрузки.
Новые рекомендации по таблеткам йода были опубликованы Министерством здравоохранения и социальных дел как в пресс-релизе, так и на пресс-конференции.
"Мы надеемся, что люди моложе 40 лет позаботятся о том, чтобы в их домах было достаточно планшетов, и в достаточном количестве", — сказала глава отдела закупок ведомства Танели Пуумалайнен.
Чиновники также заверили, что следят за наличием препарата в аптеках и уверяют, что проблем с покупкой не возникнет.
Местная пресса и радио быстро огласили новую рекомендацию министерства.
"Таблетки разошлись за считанные минуты", — сказал фармацевт одной из аптек в центре Хельсинки. Днем многие жители безуспешно бродили по городу в поисках таблеток.
Крупнейшая аптечная сеть страны, интернет-магазин которой не выдержал перегрузок, не получила заблаговременной информации о новой рекомендации для жителей, пишет крупнейшая финская ежедневная газета Helsingin Sanomat.
"Нам удалось лучше донести эту информацию, а коммуникация в министерстве нуждается в улучшении", - признала эксперт министерства Элина Асола.
По ее словам, чиновники были убеждены, что финны снабжали себя медикаментами еще зимой и весной, то есть после начала конфликта на Украине.
Согласно новым рекомендациям, люди в возрасте от 3 до 40 лет должны принимать йод в ситуации повышенной радиации и по четкой рекомендации соответствующих органов. Предыдущие национальные рекомендации, которые также охватывают пожилых людей, были выпущены в 2002 году.
Ожидается, что таблетки йода вернутся в отечественные аптеки в октябре, говорят чиновники.
Опубликовано: Николай Скира
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