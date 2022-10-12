Галкин объявил о своей сексуальной ориентации во время концерта в Нидерландах
2022-10-12
08:10
Юморист Максим Галкин решил поставить точку в вопросе своих сексуальных предпочтений.
Максим Галкин выступил с очередным концертом на чужбине. Он представил на суд зрителей программу в городе Барне (Нидерланды), но в ходе концерта завёл речь о своей личной жизни. Об этом сообщает Телеграм-канал "НеМалахов".
Юморист решил раз и навсегда закрыть вопрос своих сексуальных предпочтений.
"Оправдываться" Галкин был вынужден после заявления российской журналистки Маргарита Симоньян, что артист -гей, в эфире передачи на федеральном канале.
Муж Аллы Пугачевой категорически отрицает такую информацию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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