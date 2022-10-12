В Киеве объявили воздушную тревогу
2022-10-12
08:38
Администрация Украинской столицы сообщила, что в Киеве объявлена воздушная тревога.
12 октября РИА Новости сообщили, что Киевская администрация сообщила, о том что в городе объявлена воздушная тревога. Это стало известно из Telegram-канала городского совета. Чуть ранее украинские телеканалы вещали, что в Николаеве и Запорожье прозвучали взрывы. В Запорожье взрывы подтвердил глава администрации Александр Старух, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Также сообщается, что воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Опубликовано: Елена Калиновская
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