Актриса Анджела Лэнсбери скончалась в возрасте 96 лет
2022-10-12
09:29
Звезда многосерийной картины "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери скончалась в возрасте 96 лет.
Сегодня не стало актрисы Анджелы Лэнсбери, которая запомнилась российскому зрителю ролью в известном сериале "Она написала убийство". Знаменитости было 96 лет.
Печальную новость о кончине актрисы сообщили журналистам её дети.
Западные СМИ сообщают: "Дети леди Лэнсбери с глубокой печалью сообщают, что их мама мирно ушла из жизни во сне у себя дома в Лос-Анджелесе в 1:30 ночи 11 октября 2022 года, всего за пять дней до своего 97-летия".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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