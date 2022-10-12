Актриса Анджела Лэнсбери скончалась в возрасте 96 лет

Звезда многосерийной картины "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери скончалась в возрасте 96 лет.

Сегодня не стало актрисы Анджелы Лэнсбери, которая запомнилась российскому зрителю ролью в известном сериале "Она написала убийство". Знаменитости было 96 лет.

Печальную новость о кончине актрисы сообщили журналистам её дети.

Западные СМИ сообщают: "Дети леди Лэнсбери с глубокой печалью сообщают, что их мама мирно ушла из жизни во сне у себя дома в Лос-Анджелесе в 1:30 ночи 11 октября 2022 года, всего за пять дней до своего 97-летия".