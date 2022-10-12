Сестра Ефремова Анастасия рассказала, как актёр живёт в тюрьме

После страшного ДТП в центре российской столицы, актёр Михаил Ефремов отбывает наказание в МЛС. О том, как живётся звезде экрана в тюрьме, поведала его сестра Анастасия.

Про пребывание Михаила Ефремова в заточении поведала его сестра Анастасия, которая частенько общается с братом, который набирает ей на домашний телефон.

Родственники обсуждают как правило, самые насущные вопросы - здоровье, быт, настрой на жизнь.

Актер также рассказывает о визитах настоящих друзей, которые не забывают его даже в тюрьме.

Сестра актёра рассказала: "Бывают, да... Гармаш, Ванька Охлобыстин, Гарик Сукачев, Вася Мищенко. Настоящие друганы... Ездят и еще будут ездить".

В МЛС Ефремов снимает кино, читает книги и выходит на связь с родными, уверяя их, что с ним все хорошо.