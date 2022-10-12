СМИ сообщили, кто сегодня живет в замке Пугачевой

В особняке Примадонны и Галкина в деревне Грязь сейчас обитает водитель звезды Игорь Польшиков, который служит в семье звезды 30 лет.

Для певицы Игорь не просто водитель. В свое время мужчина взял на воспитание приемного сына Аллы Пугачевой Женю - внука умершего брата исполнительницы Евгения Пугачева, сообщает Рамблер.

После смерти родственника Примадонна обеспечивала племянника Влада Пугачева, а также его сына Женю. Но, когда у родственника появились проблемы с наркотиками, звезда оформила над ребенком опекунство, а племянника отправила на лечение в Израиль.

Игорь Польшиков по-отцовски полюбил мальчика и взял его в свою семью.

Кроме того, за замком приглядывают два охранника, ведь в доме хранятся ценные антикварные вещи Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Недавно Пугачева опять улетела из России в Израиль и выставила на продажу свой замок в деревне Грязь, назначив за него стоимость 1 млрд рублей. При этом многие риелторы считают, что продать особняк с такой специфической архитектурой будет трудно.