Пугачёва доверила свою недвижимость в РФ проверенному человеку Игорю Польшикову

2022-10-12

10:04

Корреспонденты kp.ru выяснили, кому оставила дома и квартиры на территории России певица Алла Пугачева после того, как покинула страну.

Замок в деревне Грязь Алла Пугачёва доверила своему водителю Игорю Польшикову, который работает у артистки более 30 лет. За особняком присматривают 2 охранника.

Легендарную квартиру на Тверской певица переписала на Кристину Орбакайте в 2014 году.

Жильё в элитном доме на Арбате, которую подарил Алле Борисовне бывший зять Руслан Байсаров, Алла Борисовна завещала внуку Дени Байсарову.

Дачу на Истре, в подмосковных Малых Бережках певица оставила для другого внука - Никиты Преснякова.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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