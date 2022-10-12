Пугачёва доверила свою недвижимость в РФ проверенному человеку Игорю Польшикову
2022-10-12
10:04
Корреспонденты kp.ru выяснили, кому оставила дома и квартиры на территории России певица Алла Пугачева после того, как покинула страну.
Замок в деревне Грязь Алла Пугачёва доверила своему водителю Игорю Польшикову, который работает у артистки более 30 лет. За особняком присматривают 2 охранника.
Легендарную квартиру на Тверской певица переписала на Кристину Орбакайте в 2014 году.
Жильё в элитном доме на Арбате, которую подарил Алле Борисовне бывший зять Руслан Байсаров, Алла Борисовна завещала внуку Дени Байсарову.
Дачу на Истре, в подмосковных Малых Бережках певица оставила для другого внука - Никиты Преснякова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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