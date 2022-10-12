Молодая жена Цекало Дарина Эрвин призналась в соцсетях, что нуждается в помощи психотерапевта
2022-10-12
10:14
31-летняя супруга Александра Цекало Дарина Эрвин не стала скрывать от поклонников даже тот факт, что ей нужен психотерапевт.
Супруга российского актера Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась с фанатами очень личным.
Молодая женщина заявила в социальных сетях, что желает иметь под рукой эксперта, которому она могла бы рассказывать обо всём, что с ней происходит.
Эрвин пояснила: "Мне нужен психотерапевт, которому я могу писать в течение дня. Что-нибудь вроде: "Энн, угадай какая хрень со мной только что приключилась".
Примечательно, что 31-летняя Дарина в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, где осваивает актерское мастерство.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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