Галкин похвастался в соцсетях высокими доходами за рубежом

Юморист Максим Галкин похвастался в сети высокими гонорарами за концерты в зарубежных странах.

Максим Галкин по-прежнему находится за рубежом и не забывает напоминать поклонникам о том, как ему хорошо вне дома, какие высокие у него гонорары за рубежом.

Отвечая в соцсетях на комментарий одного из своих фолловеров относительно неудач на чужбине, Галкин заявил, что стоимость билетов на его концерты достаточно высокая.

Юморист написал: "Цены не мизерные, зал не маленький. Так что плохонькая вы гадалка, не видите даже то, что есть!"