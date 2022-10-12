Галкин похвастался в соцсетях высокими доходами за рубежом

2022-10-12

10:23

Юморист Максим Галкин похвастался в сети высокими гонорарами за концерты в зарубежных странах.

Максим Галкин по-прежнему находится за рубежом и не забывает напоминать поклонникам о том, как ему хорошо вне дома, какие высокие у него гонорары за рубежом.

Отвечая в соцсетях на комментарий одного из своих фолловеров относительно неудач на чужбине, Галкин заявил, что стоимость билетов на его концерты достаточно высокая.

Юморист написал: "Цены не мизерные, зал не маленький. Так что плохонькая вы гадалка, не видите даже то, что есть!"

Опубликовано: Наталья Гончарова







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