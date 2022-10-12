Мода, выгода или обжорство: что стоит за популярностью полных моделей

Мода подстраивается под людей с избыточным весом. Стоит ли ей следовать, каждый должен решать сам.

В последние годы каноны красоты несколько изменились. Подиумы завоевали полные модели, и эта тенденция становится все популярней.

Рекламные американские бренды продвигают бодипозитив, который, по мнению многих представителей общественности и популяризует ожирение. А это, по сути, - заболевание, но никак не эталон красоты.

В США сегодня бодипозитив на пике моды, как и посыл «лишний вес = норма». Если намекнуть толстой женщине, что она толстая, такому человеку сразу дадут ярлык бодишеймера.

По статистике, в США около трети населения страдают излишним весом, в основном это - женщины. Получается, что американские полные женщины - это огромный рынок. К тому же - более отзывчивый, склонный к расходам, нежели худышки, которые считают каждую калорию.

Вывод очевиден: бодипозитив - это выгодная идеология для крупных корпораций. Но есть и другая правда: женщины с лишним весом себя не любят, и часто не следят за собой из за лени.

Очевидно, что полнота - результат не совсем здорового образа жизни. Либо имеются какие-то нарушения в организме. Надо ли это пропагандировать? Вот в чем вопрос.

Обилие в кафе и ресторанах фастфуда и другой нездоровой еды тоже - из этой сферы. Мода просто подстроилась под людей с избыточным весом. Стоит ли ей следовать - этот вопрос должен решать каждый сам для себя.