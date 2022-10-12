Директор Королевой Наринская утверждает, что артистка провоцирует публику ненамеренно

Директор певицы Наташи Королевой Марина Наринская утверждает, что артистка старается радовать зрителей голосом, а не вызывающим поведением.

"5-tv.ru" решил связаться с концертным директором исполнительницы Мариной Наринской, чтобы выяснить, зачем Наташа Королева эпатирует общественность.

Сотрудник знаменитости убеждена, что звезде отечественной сцены совсем не нужно обращать на себя внимание вызывающим поведением.

Наринская отрезала: "Она привлекает внимание не грудями своими, а своим голосом, номером. Людям делать нечего! Сидят, критики".

Представитель артистки добавила, что о Наташе Королевой в последнее время ходит уйма слухов, комментировать которые Наринская отказалась, так как ничего общего с правдой эти сведения не имеют.