Директор Королевой Наринская утверждает, что артистка провоцирует публику ненамеренно
2022-10-12
10:39
Директор певицы Наташи Королевой Марина Наринская утверждает, что артистка старается радовать зрителей голосом, а не вызывающим поведением.
"5-tv.ru" решил связаться с концертным директором исполнительницы Мариной Наринской, чтобы выяснить, зачем Наташа Королева эпатирует общественность.
Сотрудник знаменитости убеждена, что звезде отечественной сцены совсем не нужно обращать на себя внимание вызывающим поведением.
Наринская отрезала: "Она привлекает внимание не грудями своими, а своим голосом, номером. Людям делать нечего! Сидят, критики".
Представитель артистки добавила, что о Наташе Королевой в последнее время ходит уйма слухов, комментировать которые Наринская отказалась, так как ничего общего с правдой эти сведения не имеют.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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