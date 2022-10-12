SHAMAN заявил о своем отношении к «Евровидению»

Певец признался, что никогда не примет участие в этом конкурсе, даже если его пригласят, ему это не интересно.

Российский певец SHAMAN признался, что никогда не поехал бы на международный конкурс «Евровидение».

«Не поехал бы на «Евровидение», даже если бы и пригласили. Не интересно. Каждый год проходит, и я представляю примерно, что там происходит и будет происходить», — цитирует артиста Рамблер со ссылкой на Teleprogramma.pro.

Также SHAMAN ( Ярослав Дронов) высказался по поводу шоу «Голос», в котором принимал участие в 2014 году.

По мнению певца, многие из участников не добились популярности из-за отсутствия собственного материала для творчества.

«Лицо, тембр, манера, образ - не у всех это было. Потому ребята, приходившие со своими песнями, после шоу сумели удержаться в музыкальной повестке», - сказал исполнитель.